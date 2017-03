Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Personne n’a oublié le final de la saison 11 de Grey’s Anatomy… Certains s’en sont remis, d’autres pas du tout ! Mais une chose est sûre, nous sommes tous restés sans voix face à la tragique et douloureuse mort du Docteur Mamour … Il faut avouer que personne ne s’y attendait ! Meredith et Derek, c’était le couple AESD ( Amour Éternel Sans Divorce !), et subitement un accident tragique ôta la vie de notre cher Docteur Mamour ! Nous étions donc nombreux à vouloir savoir comment allait évoluer la jolie Meredith sans l’homme de sa vie ! Comment allait-elle surmonter cette perte, gérer ses enfants, continuer à travailler à l’hôpital… Un tas de questions. Et en un claquement doigt, voilà que la saison 12 s’achève !

Mercredi dès 20h55, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la saison 12 de Grey’s Anatomy. Et là encore soyez prêts, parce-que ce final promet des sensations fortes… Dans le premier épisode « Amour et Conséquence », les souvenirs de Meredith remontent à la surface lorsqu’elle apprend qu’Owen a vendu la caravane qui appartenait à Derek. La jeune femme sera donc de très mauvaise humeur et s’en prendra à tout le monde. De son côté Callie prendra une décision radicale qui risque de bouleverser sa vie !



Dans le second épisode « Mariage Pluvieux », l’accent sera mis sur l’organisation du mariage d’Amelia et Owen. Et un petit conseil : accrochez-vous, cela ne sera pas de tout repos ! L’autre moment fort de cet épisode final reste sans conteste l’accouchement d’April… Celui-ci sera extrêmement dur et éprouvant pour la jeune femme.

Rendez-vous mercredi dès 20h55 sur TF1 pour le final dela saison 12 de Grey’s Anatomy !





.