Par Marine Madelmond

Mercredi, TF1 diffusait les deux premiers épisodes de la treizième saison tant attendue de Grey’s Anatomy. L’occasion pour les téléspectateurs de retrouver les chirurgiens dans de nouvelles aventures. Et ce début de saison a véritablement choqué les fans.

Après une fin de saison 12 placée sous haute tension, les chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital ont repris leur quotidien au bloc.

Une nouvelle intrigue vient d'être dévoilée lors des deux premiers épisodes : la dispute entre Jo Wilson et Alex Karev ainsi que l’altercation que ce dernier a eue avec Andrew DeLuca. Une séquence difficile à gérer pour les téléspectateurs, choqués par le comportement violent d’Alex Karev : « Le pauvre DeLuca, Alex n’aurait jamais dû faire ça », peut-on lire à plusieurs reprises. Pour autant, certains comprennent son geste. D’autant que cette situation n’était qu’un malentendu : « Comprenez-le, ça fait plusieurs mois qu’il demande à Jo de l’épouser et elle dit non », ajoute une autre téléspectatrice. Va-t-il aller en prison après cette violente altercation ? Réponse dans les prochains épisodes.

De son côté, Meredith a souhaité mettre de côté sa relation naissante avec Nathan Riggs. Occupée à gérer la situation avec Alex Karev et l'arrivée du docteur Minnick, l'héroïne a dû mettre sa vie amoureuse entre parenthèses.













La semaine prochaine, Arizona sera déçue d'Alex