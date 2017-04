Par A.D | Ecrit pour TF1 |

La fin de la saison 12 n’a pas été des plus calmes pour Jackson et April. Cette dernière a dû subir une césarienne sur la table de la cuisine de Meredith. En convalescence, et devant assumer pleinement son rôle de mère, April va devoir se poser des questions sur l’avenir, notamment dans sa relation avec Jackson.

La saison 12 de Grey's Anatomy a marqué un tournant dans l’histoire d’April et Jackson. Après la perte de leur enfant, le couple n’a pu surmonter ses difficultés et a fini par divorcer. Et ce au moment même où la jeune femme découvrait qu’elle était de nouveau enceinte. La grossesse s’est déroulée avec des hauts et des bas, laissant le spectateur se demander ce qui adviendrait de l’histoire entre Jackson et April une fois leur enfant né. Au début de la saison 13, April se remet donc lentement de son accouchement prématuré et quelque peu non conventionnel. Quelque jours avant, Ben Warren a dû réaliser une césarienne en urgence sur la table de cuisine de Meredith afin d’éviter à April et son bébé de mourir. Maintenant que la mère et l’enfant sont sortis d’affaire, que va-t-il se passer ?

April prend petit à petit conscience qu’elle est une mère vivant seule avec son enfant. Mais Jackson veut être présent aussi bien pour son ex-femme que pour sa fille, Harriet. Et quand April apprend qu’elle peut quitter l’hôpital pour se reposer chez elle, Jackson souhaite être là au quotidien pour la soulager. C’est ainsi qu’April et Harriet emménagent chez Jackson pour un temps. Le couple semble bâtir une vie de famille, et paraît soudé, à l’écoute l’un de l’autre, malgré les exigences d’un bébé : les réveils la nuit, les besoins en nourriture, etc. Impossible de ne pas se rendre compte que ces deux-là s’aiment encore ou ont, tout du moins, énormément d’affection l’un pour l’autre. Jackson semble décidé à être un bon père, et April veut tout faire pour maintenir un certain équilibre familial. A tel point que, lorsqu’Arizona apprend à la jeune femme qu’elle est désormais sur pied et peut rentrer chez elle, lors de l’épisode 4 de la saison 13, Jackson lui fait clairement comprendre qu’il ne souhaite pas qu’elle et le bébé s’en aillent. De bon augure pour la suite ?

Un épisode "Japril"

Devant s’habituer à leur rôle de nouveaux parents, April et Jackson rencontreront sûrement de nouvelles difficultés, notamment dans leurs tentatives d’entamer de possibles relations avec d’autres personnes. Cela étant, Sarah Drew et Jesse Williams, les deux acteurs incarnant les personnages, ont laissé entendre sur les réseaux sociaux qu’un nouvel épisode de la saison 13 serait entièrement consacré à la relation entre April et Jackson. Harriet pourrait être le moyen de les rapprocher encore davantage. Catherine, la mère de Jackson, adorant se mêler des affaires de son fils, pourrait également décider de mettre son grain de sel dans ses histoires de coeur. A suivre…





Late night shenanigans. #finale #japril @ijessewilliams Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 1 Avril 2017 à 3h28 PDT





This is so cool!!! Thanks @greysabc for this!! #japrilthesequel @ijessewilliams #greysanatomy Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 14 Mars 2017 à 13h25 PDT

VIDEO. La déclaration de Jackson