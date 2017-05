Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis son arrivée au Grey Sloan Memorial Hospital, Eliza Minnick provoque d’importants bouleversements au sein des différents services. Et après la suspension de Meredith Grey, les chirurgiens sont particulièrement tendus, d’autant que c’est April Kepener qui reprend les commandes du service de la chirurgie générale. Une promotion qui suscite de nombreuses tensions. En parallèle, Eliza Minnick continue d’imposer son nouveau programme et se rapproche d’Arizona Robbins. Les deux femmes n’arrivent plus à cacher leur attirance. Dans l'épisode « La guerre est déclarée », la nouvelle venue fait face à un cas difficile et perd pour la première fois un premier patient sur la table d’opération. Lorsqu’elle craque au volant de sa voiture, Arizona Robbins n’hésite pas à la consoler. Un premier rapprochement qui n’est évidemment pas passé inaperçu : « Eliza et Arizona, elles vont trop bien ensemble », peut-on lire.

Dans l’épisode « Les fantômes du passé », Eliza et Arizona tentent de cacher leur nouvelle idylle. Mais il est trop difficile pour celle qui gère le service de la chirurgie pédiatrique de ne pas partager ses sentiments. A l’issue de l’épisode, elle décide donc de dire haut et fort qu’elle ne souhaite plus faire semblant. Eliza lui demande de se taire avant de l’embrasser.

Une nouvelle love story qui permet à Eliza Minnick d’apparaître plus « humaine » et gentille aux yeux des téléspectateurs : « Bien que je l’ai détesté au début, je j’aime bien maintenant », a ajouté un internaute.

















