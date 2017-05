Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Ce mercredi 10 mai, vous avez pu dévorer les épisodes « Disgrâces » et « Les prisonnières » tirés de la saison 13 de Grey’s Anatomy sur TF1. Vous les avez tellement aimés que vous ne pouvez plus attendre la semaine prochaine ? Voici ce que vous réservent les deux épisodes du 17 mai 2017 intitulés Un ennemi commun et Changement de direction.

Episode 11 Un ennemi commun

Eliza Minnick est arrivée il y a peu de temps au Grey Sloan Memorial et fait pourtant beaucoup parler d’elle ! Ici pour superviser le travail d’enseignement du docteur Webber, la jeune femme ne plait pas à tout le monde, et d’autant plus au principal intéressé qui tente de faire en sorte que son premier jour à l’hôpital soit tout simplement… chaotique ! Richard a d’ailleurs pour cela une équipe de choc à ses côtés : les titulaires !

Dans une tout autre ambiance, Meredith essaye de retrouver Alex Karev qui a pris une décision très importante dans sa vie à la suite de sa très violente attitude envers Deluca. La jeune femme s’inquiète beaucoup pour son meilleur ami…

Episode 12 Changement de direction

On connait Maggie Pierce, la sœur de Meredith, comme un chirurgien très enthousiaste et toujours plein d’énergie. Elle voit d’ailleurs toujours le bon côté des choses. Mais elle peut être aussi une personne très angoissée et d’autant plus lorsque sa mère lui rend une visite-surprise à l’hôpital…

Quant au docteur Bailey, elle se retrouve dans une situation très compliquée et doit prendre une décision radicale à la suite du comportement des titulaires face à l’arrivée d’Eliza Minnick au Grey Sloan Memorial…

