Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Après les bouleversements et les chamboulements des derniers épisodes, les choses semblent rentrer dans l’ordre. Mercredi prochain, Meredith effectuera son grand retour à la tête du service de chirurgie générale du Grey Sloane Memorial Hospital. Et, elle aura fort à faire.



Dans l’épisode Cause Perdue diffusée à 21 heures sur TF1, Catherine, Richard, Jackson et April vont devoir mettre de l’eau dans leur vin et travailler ensemble pour soigner un patient gravement blessé par l’explosion d’une friteuse. De son côté, Meredith va devoir jouer les médiatrices entre Alex et Nathan, radicalement opposés sur les soins à prodiguer à un nouveau-né. Arizona et Eliza passent un nouveau palier dans leur relation. Alors qu’elles s’embrassent, Richard les surprend.



Dans le deuxième épisode, Corde Sensible, diffusé à 21h50, Jackson et April se retrouvent dans le Montana pour effectuer une greffe de gorge sur une jeune patiente. Cependant, Jackson semble ailleurs, et plus préoccupé par le contact renoué avec son père que sur le cas de la jeune fille qui, pourtant, est plus compliqué à traiter une fois sur place. April devra tout faire pour remettre le médecin sur le droit chemin.



Retrouvez les nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy, le mercredi 31 mai à partir de 21 heures sur TF1.