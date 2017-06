Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Dans la série Grey’s Anatomy, les problèmes de couple sont aussi fréquents que les cas difficiles que les médecins du Grey Sloan Memorial doivent traiter au quotidien. Il n’est donc pas rare de voir des épisodes consacrés à certains de ces couples. April et Jackson arrivent, sans l’ombre d’un doute, en tête de notre liste et c’est même la deuxième fois qu’ils prennent la tête d’un épisode après Autopsie d’un mariage dans la saison 12. La semaine dernière sur TF1, les téléspectateurs ont découvert l’épisode 16 de la saison 13 de Grey’s Anatomy intitulé Corde sensible (Who Is He). Voici un petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu le temps de découvrir cet épisode.

Jackson et April voyagent jusqu'au Montana pour effectuer une opération difficile sur un jeune patient, mais l'esprit de Jackson est ailleurs, et April est forcée de prendre les devants et de le remettre sur la bonne voie. Jackson retrouve son père. Après un début d’épisode légèrement tendu, April et Jackson vont réussir à mettre de côté leurs difficultés et vont même réussir à passer outre pour retrouver leur complicité d’antan. Cependant, (car il y a bien un mais) l’avenir d’April et de Jackson semble vouloir se dessiner chacun de leur côté. Si chacun semble s’être retrouvé, ils vont devoir vivre séparés avant de peut-être, un jour pouvoir retomber amoureux l’un de l’autre. Car le couple reste uni par le biais d'Harriett et rien ne garantis que les choses soient réellement terminées entre les deux personnages.