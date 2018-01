Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Pour rendre hommage aux milliers de femmes victimes chaque année de violences conjugales, les producteurs de "Grey’s Anatomy" ont choisi un moyen étonnant et très efficace.

225 000 : c’est le nombre de femmes françaises victimes chaque année de violences domestiques, selon le Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes. Et la situation est la même dans de nombreux pays. Selon des chiffres de l’OMS, l’Organisation mondiale de la Santé, publiés en 2016, 700 millions de femmes dans le monde sont victimes de violences conjugales. En Amérique, ces femmes représentent 29,8% du total des victimes de violence, en Europe 25,4% et en Asie du Sud-Est, 37,7%.

Imaginée par Shonda Rhimes, la série Grey’s Anatomy évoque avec pudeur et réalisme la situation de ces victimes de violences conjugales. Dans la saison 12, on apprend d’ailleurs que Jo Wilson (Camilla Luddington) est mariée, mais qu’elle a fui son compagnon qui la battait avant de changer de nom pour s’offrir une nouvelle vie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle ne peut pas se marier avec Alex Karev (Justin Chambers). Elle ne veut pas divorcer pour que son mari ne la retrouve pas.

L’histoire touchante de Jo Wilson n’est pas la seule référence aux violences conjugales dans Grey’s Anatomy. La série a d’ailleurs décidé de rendre un nouvel hommage à toutes les victimes dans un épisode de la saison 14 actuellement tournée aux Etats-Unis. L’un des épisodes, qui devait s’appeler "Four Seasons in one day" ("Quatre saisons en une journée"), vient d’être rebaptisé : "1-800-799-7233". Un chiffre qui n’est autre que le numéro de téléphone de la ligne pour les victimes de violences conjugales. "Rendons à César, ce qui est à César : le changement de titre m’a été suggéré par Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca)", a précisé Krista Vernoff, la showrunner de Grey’s Anatomy, sur Twitter.

