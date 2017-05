Par Pauline HOHOADJI | Ecrit pour TF1 |

Les mères de famille étaient à l’honneur hier de l’autre-côté de l’Atlantique. Les Américains célébraient en effet, ce dimanche 14 mai, la fête des mères. Un événement qui a fait réagir de nombreuses stars sur la toile. Tout comme Shemar Moore d’Esprits Criminels, Katherine Heigl a elle-aussi pris d’assaut Instagram pour rendre hommage à sa mère. L’occasion également pour elle de faire une belle déclaration à son mari, le musicien Josh Kelley.

"Quelle belle fête des mères ! J’espère que toutes les mamans ont eu une journée aussi parfaite que la mienne ! @tasiasteffensen, merci d’avoir rejoint notre folle équipe et d’avoir rendu ce jour encore plus incroyable ! @joshbkelley merci de faire en sorte que cette maman se sente non seulement aimée et soutenue mais également spéciale et belle ! Et un GRAND merci à ma mère Nancy Heigl d’être le meilleur exemple de l’amour inconditionnel, du soutien, de la loyauté dont je ne pouvais rêver !", a ainsi écrit la comédienne, qui incarnait Izzie Stevens dans Grey’s Anatomy, en légende d’un cliché de famille. Une photo sur laquelle elle pose notamment avec ses trois enfants et sa mère.

A en croire son compte Instagram, Katherine Heigl attendait la fête des mères avec impatience. Après avoir publié en fin de semaine dernière un joli cliché la montrant avec son bébé, elle a écrit : "Je suis vraiment excitée de célébrer cette fête avec mon crew. Je suis extrêmement reconnaissante pour ces merveilleux enfants et pour toute la joie, les rires, l’amour et la grâce qu’ils amènent dans ma vie… Et plus important que ça… Je me demande ce qu’ils vont m’offrir ! »









