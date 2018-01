Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

L'interprète de l'inoubliable Haley James Scott a rejoint le Grey Sloan Memorial Hospital en cours de saison. Et son interprète semble avoir déjà lié des liens très forts avec Jo...

Il y a quelques semaines, les fans des Frères Scott ont pu découvrir que leur Haley James Scott adorée allait rejoindre le casting d'une autre grande série de la télévision américaine : Grey's Anatomy. Pour l'instant, le rôle tenu par l'actrice Bethany Joy Lenz reste assez confidentiel. Lors des premières révélations sur sa participation à la saison 14 de la série créée par Shonda Rhimes, le seul élément divulgué a été le nom de son personnage : Jenny. Mais à en croire les récentes photos diffusées par ABC, cette fameuse Jenny passe beaucoup de temps en compagnie de Jo Wilson, alias Camilla Luddington. Des longues journées de tournage, et de longues scènes et prises multiples ont, semble-t-il, fortement rapproché les deux actrices.

Sur Instagram, Bethany Joy Lenz et Camilla Luddington ont toutes deux partagé quelques clichés et vidéos de leur soirée au Screen Actors Guild Awards, qui ont eu lieu le 21 janvier dernier Los Angeles. Sur les différents clichés, les deux actrices se montrent tout particulièrement complices. Sourires, grimaces, mises en scènes... il semble que le courant passe tout particulièrement bien entre les deux jeunes femmes. "On s'est trop amusées ce soir aux SAG awards", a écrit Bethany Joy Lenz en légende d'une photo postée sur Instagram. "Fête avec ma soeurette Camilla", a-t-elle ajouté.

De quoi laisser supposer une bonne entente sur le plateau de tournage de la série. Camilla Luddington est en effet réputée pour faire de nombreuses farces à ses collègues. Elle qui est très proche d'Ellen Pompeo et de Jessica Capshaw, et bien sûr de Justin Chambers, au sujet duquel elle ne tarit pas d'éloges.









