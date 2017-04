Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Katherine Heigl est une mère poule, dévouée à ses enfants. Cela est de notoriété publique et l’actrice l’assume. Ce qui rend les séparations très douloureuses pour elle. A la fin du mois de mars, l’interprète d’Izzie Stevens dans "Grey’s Anatomy" s’est rendue à Las Vegas pour assister à la convention du CinemaCon. Mais depuis son ranch dans l’Utah, cela fait un sacré bout de chemin : environ 724 kilomètres. Et pour l’actrice, cette séparation a été d’autant plus dure que c’était la première fois depuis la naissance de son fils, Joshua, qu’elle quittait la maison et les siens pour assister à un événement professionnel.

"C’est la première fois que je suis loin de lui", a-t-elle confié lors de son passage dans le Nevada, selon des propos rapportés par The Times of India. "Il a un peu plus de trois mois maintenant, et je suis à Las Vegas pour seulement une journée, et je me suis dit, ‘C’est irresponsable de ma part de bouleverser tout son emploi du temps juste pour une journée parce que j’ai un événement", a-t-elle poursuivi. "Il s’en sort très bien sans moi et j’ai un problème, donc j’essaie d’être l’adulte ici et de prendre la meilleure décision qui soit pour lui", a-t-elle également confié.

Session câlins

Avant de révéler que oui, elle est complètement gaga de son petit dernier. "Oh je suis sûre que des deux c’est moi qui en bave le plus ! Je l’ai déjà appelé en FaceTime depuis l’aéroport!" Mais Katherine Heigl était également affectée à l’idée de quitter ses deux autres enfants, Nancy Leigh et Adalaide Marie Hope. "J’étais en retard et je devais y aller si je ne voulais ps manquer mon avion, mais ma cadette a voulu une session câlins avant de partir et c’est rare de sa part. Je suis donc particulièrement triste à l’idée de les quitter, ils me manquent".

VIDEO. Grey's Anatomy : mercredi prochain, Arizona exprime sa déception devant Alex