Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Après Eric Dane qui est né un 9 novembre, c'est au tour d'Ellen Pompeo, qui incarne Meredith Grey dans la série de fêter son anniversaire. L'actrice emblématique de Grey's Anatomy vient tout juste de souffler sa 48ème bougie. Active sur son compte Instagram, Ellen pompeo n'a pourtant pas encore posté de cliché pour permettre à ses fans de vivre avec elle ce moment si spécial. Il faut dire qu'avec trois enfants et les tournages qui s'enchaînent, la star n'a pas une minute à elle. Mariée depuis 2007 à Chris Ivery, un producteur de musique, la comédienne a donné naissance à trois petites merveilles : Stella Luna, Sienna May et le petit dernier, Eli Christopher né en décembre 2016.



Comblée dans sa vie personnelle autant que dans sa vie professionnelle, la belle Ellen Pompeo peut savourer son bonheur. La série qui l'a rendue célèbre vient elle aussi de fêter un anniversaire important : la barre des 300 épisodes ! Une véritable réussite pour toute l'équipe ainsi que pour la créatrice Shonda Rhimes. Très à l'aise dans son rôle, l'actrice semble prête à continuer encore longtemps à donner vie à Meredith Grey, pour notre plus grand bonheur.

Pour fêter l'anniversaire d'Ellen Pompeo comme il se doit, revivez le mariage original de Meredith et Derek :