Il a fallu attendre quatre ans pour revoir Sandra Oh à la télévision. Celle qui a marqué tous les fans de Grey's Anatomy en interprétant le rôle de Cristina Yang a fait son come-back dans une série : elle joue un agent du MI5 obsédée par la tueuse en série qu'elle poursuit. La série se prénomme Killing Eve et elle est diffusée sur BBC America depuis le 8 avril dernier. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de reprendre du service ?

Sandra Oh s'est expliquée dans Hollywood Reporter : "après dix ans dans une série, je pouvais économiquement me permettre de dire stop. Ce n’est pas que je n’ai pas travaillé pendant quatre ans, j'ai travaillé intérieurement. J’attendais de trouver ce qui me convenait. C’est comme tomber amoureux. Je réalise qu'aujourd'hui, j’ai plus conscience de ce que je veux dans une relation et j’attendais de trouver. Je savais que je finirai par trouver." Et elle a trouvé puisque l'interprète de Cristina Yang est acclamée par le public et les critiques dans ce nouveau rôle. Loin, très loin, du rôle de chirurgien cardiaque.

