Camilla Luddington est maman ! La jeune femme qui avait annoncé sa grossesse lors du dernier trimestre de l’année 2016 a donné naissance à une petite fille prénommée Hayden. C’est sur Instagram que l’interprète de Jo Wilson dans Grey’s Anatomy a annoncé la nouvelle. Pas de révélation fracassante ou de suspense insoutenable, l’actrice a simplement posté une vidéo en noir et blanc sur laquelle on peut la voir en compagnie de son amoureux qui tient la petite Hayden. Les deux parents n’ont d’yeux que pour leur bébé. « Nous avons un nouveau grand amour dans notre vie… notre adorable petite fille, Hayden », écrit simplement l’actrice en guise de légende.

Et la toute jeune maman semble déjà gaga de son bébé. Camilla Luddington a en effet posté un second cliché, plus subtil celui-là. On y voit le poignet de la jeune femme autour duquel est accroché un bracelet en or très fin. Au milieu de celui-ci trône la lettre « H »… sans aucun doute une référence à Hayden.

La grossesse de la Britannique en avait surpris plus d’un, y compris sur le plateau de Grey’s Anatomy. L’équipe du tournage a donc dû faire avec, car le personnage de Jo n’est pas enceinte dans la série. Heureusement, au fil des années, Shonda Rhimes a développé quelques techniques afin de dissimuler une grossesse à l’écran. Dans le cas de Camilla Luddington par exemple, exit les plans larges, et bonjour les immenses blouses de chirurgien et les gros dossiers que l’on porte bien devant son baby bump !





We have a new great love in our lives... our sweet baby girl...Hayden 💘💘💘💘💘🎉🎉🎉🎉🎉 Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 11 Avril 2017 à 10h07 PDT





Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 11 Avril 2017 à 10h08 PDT

