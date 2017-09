Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Dans la saison 13 de Grey's Anatomy, Jo et Alex ont traversé des épreuves particulièrement difficiles, qui ne les ont pas laissés indemnes. Et la saison 14 s'annonce compliquée pour les deux personnages, mais pour Camilla Luddington, l'interprète de Jo, tout n'est pas encore perdu.

Camilla Luddington est une grande romantique. Si à l'écran, dans Grey's Anatomy, elle joue la dure à cuire aux rares moments de faiblesse, dans la vie, elle aime quand les histoires se finissent bien. Surtout les histoires d'amour. Aussi est-ce un réel défi pour elle de voir son personnage dans la série confronté à des événements qui lui paraissent insurmontables. Car, dans la saison 13 Jo a été mise à rude épreuve. Et la question que bien de fans se pose aujourd'hui reste : Alex et Jo vont-ils avoir droit à une vraie chance et un vrai bonheur ?

Si Camilla Luddington clame depuis des années qu'elle adore tourner des scènes aux côtés de Justin Chambers, alias Alex Karev, elle reste également persuadée aujourd'hui que son personnage tient une vraie relation avec Alex, qui n'a eu de cesse d'étonner le public au fil des saisons (voir vidéo ci-dessous). Pour l'actrice, ni l'un, ni l'autre ne doit abandonner. "Tout ce que je souhaite c'est que Jo et Alex s'assoient dans une pièce et qu'ils aient une vraie conversation, ce qu'ils semblent être incapable de faire", a déclaré l'actrice au site Popsugar lors des BAFTA TV Tea Party. Certains événements de la fin de la saison 13, dont les derniers épisodes seront diffusés prochainement sur TF1, pourraient contribuer à davantage de distance entre les deux personnages. "Je suis curieuse de savoir où tout cela va les mener et si leur relation va devenir encore plus conflictuelle", a confié Camilla Luddington.

Team Jolex

Selon la comédienne, Jo va se sentir menacée dans la saison qui arrive, et craindra également que la situation ne dégénère pour Alex. D'autant qu'elle est émotionnellement instable : sa relation avec Alex semble brisée, elle s'est rapprochée de DeLuca, et a révélé avoir fui un mari violent qui pourrait toujours être à sa recherche... Mais pour Camilla Luddington, il n'y a pas de doute possible, elle roule pour Jo et Alex. "Je suis fan de leur couple", a-t-elle affirmé. "J'adore travailler avec Justin, on s'amuse tellement, et on est tous les deux très investis dans cette relation", a ajouté l'actrice. "Cela fait six ans qu'on est dans le même bateau, je ne peux pas ne pas prendre leur parti !"

VIDEO. Alex, aka Justin Chambers, un homme plein de surprises :