Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Peu de temps avant de donner naissance à sa fille Hayden, Camilla Luddington s’est confiée sur son enfance et les souvenirs qu’elle a de ses moments passés en famille. L’un d’entre eux implique le Père Noël, et une tradition familiale.

Camilla Luddington est désormais maman. MYTF1 rapportait la nouvelle il y a quelques jours, et pour la jeune femme, cette petite fille prénommée Hayden a été patiemment et ardemment attendue. L’actrice qui a perdu sa mère à l’âge de 19 ans rêvait depuis des années d’avoir une fille. Et elle semble déjà savoir ce qu’elle veut transmettre à son enfant. Quelques semaines avant son accouchement, la Britannique s’est confié sur sa jeunesse et son enfance auprès du site Momtastic. Elle a notamment avoué ressentir un certain vide depuis le décès de sa mère, mais s’est aussi souvenue d’une anecdote en particulier, qui semble tenir une place particulière dans son coeur.

« Ma mère a toujours voulu que nous croyions le plus longtemps possible au Père Noël, mais pour autant elle ne nous a jamais dit d’aller au lit tôt afin qu’il puisse faire son apparition. Bien au contraire ! », a ainsi raconté Camilla Luddington. Ainsi, la mère de l’actrice faisait en sorte que ses enfants restent éveillés le soir du 24 décembre et pour eux c’était l’occasion de s’amuser. « J’avais l’impression qu’on était un peu dans les Goonies car on mettait des pièges partout dans la maison dans l’espoir d’attraper le Père Noël » s’est ainsi souvenue l’interprète de Jo Wilson dans Grey’s Anatomy. « On tendait des fils au bas de la porte d’entrée afin que quand il arrive il tombe et qu’on puisse enfin le voir, ou alors ma mère attachait des couverts en argent et les disposait sur la porte d’entrée, de façon à ce qu’en passant le pas de la porte, les couverts tombent et nous saurions alors que le Père Noël est arrivé », a-t-elle ajouté.

Pour Camilla Luddington, ce genre de soirées rimait avec rire et amour, et elle était d’autant plus heureuse que sa mère participait également à la traque. Dans la famille, c’est même devenu une tradition. Et depuis sa grossesse, l’actrice veut garder cet esprit de famille lors des fêtes de fin d’année. « J’aimerais continuer cette tradition et piéger toute ma maison le soir du Réveillon! »