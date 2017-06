Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Si les fans de la série Grey’s Anatomy ont vraiment envie de tout savoir sur leur star préférée Camilla Luddington, le compte instagram de la jeune femme est une véritable source d’information. Alors qu’on découvre les nouveaux épisodes de la saison 13, l'actrice qui vient tout juste d’être maman d’une petite Hayden le 11 avril dernier, vient de poster sur Instagram, une photo qui a littéralement fait craquer toute la communauté de l’actrice. En effet, depuis qu’elle a appris qu’elle était enceinte, elle a tenu à partager avec ses fans les moments forts de cette grossesse tout en restant très discrète sur le visage de son bébé. Mais hier tout a changé.

En effet, Camilla Luddington a posté hier à ses 1,6 millions d’abonnés sur Instagram une photo du visage de sa petite fille. Comme on pouvait s’y attendre, cette photo a suscité de nombreuses réactions et une vague de compliments de la part de la communauté de la jeune femme. En légende de cette photo,la jeune maman s’étonne de voir sa petite fille avec des yeux bleus alors que ceux de sa maman sont marron. Mais il y a de fortes chances qu’Hayden ressemble de plus en plus à sa maman. Quoi qu’il en soit, la petite fille semble déjà fan de Rugby comme sa maman.





Hayden 💘 #blueeyedbaby #browneyedmama Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 5 Juin 2017 à 13h16 PDT