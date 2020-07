Camilla Luddington (Jo) adore faire des blagues à Jessica Capshaw (Arizona)

Sur le tournage de Grey’s Anatomy, Camilla Luddington confie s’amuser comme elle peut entre deux prises… Et cela inclut faire des blagues à ses petits camarades, à commencer par Jessica Capshaw.

Qu’est-ce qu’on s’amuse sur le plateau de Grey’s Anatomy ! Le mois dernier, régalaient leurs fans avec une vidéo postée sur Instagram dans laquelle les deux jeunes femmes prétendaient passer pour des divas. Prouvant qu’elle garde toujours son esprit farceur, Camilla Luddington vient de poster un nouveau cliché sur son compte, sur lequel on la voit faire une blague à son amie et collègue Jessica Capshaw, aka Arizona Robbins.



La photo montre l’interprète de Jo, en blouse et lunettes de soleil visées sur le nez, assise dans la chaise de plateau attribuée à Jessica Capshaw. En légende, la malicieuse écrit : « Parfois, j’aime juste m’asseoir sur la chaise de Jessica, et porter ses lunettes de soleil, et lui envoyer une photo de moi comme ça, juste pour lui faire savoir que je lui ai temporairement piqué les deux ». Avant de conclure : « Oui, c’est comme ça que je m’amuse toute seule ».



Trois ans de complicité déjà

Nul doute que Jessica Capshaw rira bien de cette blague. Les deux actrices se côtoient depuis le début de la neuvième saison de la série, soit depuis plus de trois ans. Au fil du temps, elles ont tissé des liens. Camilla Luddington postant de temps à autre des clichés sur son compte Instagram en compagnie du Dr Robbins. Et vice-versa.