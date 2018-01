Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Il y a du mariage dans l’air pour l’une des héroïnes de Grey’s Anatomy ! En couple depuis plusieurs années avec le comédien Matthew Allan, Camilla Luddington, alias Jo Wilson, vient d’annoncer à ses fans qu’elle était désormais fiancée. C’est au moment des fêtes de fin d’année que son compagnon, et père de sa fille Hayden née en avril 2017, a fait sa demande comme elle le précise dans un message posté sur la toile. En légende d’un cliché montrant sa main ornée d’une magnifique bague, Camilla Luddington a écrit : "Donc voici ce qui est arrivé au Nouvel an. Je ne suis même pas sûre d’avoir laissé Matt finir sa demande avant de commencer à crier : ‘Oui, oui, oui !!’ Bien sûr que c’était un oui ! Je crois qu’Hayden est d’accord avec moi !"

Très amoureuse de l’homme qui partage sa vie, Camilla Luddington a profité de la première fête des pères de son compagnon, en juin dernier, pour lui faire une belle déclaration d’amour. "Au papa des deux chiens que j’ai sauvés et de ma fille… Tu es tout ce que je pouvais espérer chez un père et bien plus encore. Je t’aime tellement… Joyeuse première fête des pères", a déclaré sur Instagram la comédienne qui vient de reprendre le tournage de Grey’s Anatomy. Après une pause pour les fêtes de fin d’année, toute l’équipe s’est retrouvée pour poursuivre la mise en boite de la saison 14. Un retour qui a permis à Ellen Pompeo de reprendre sa casquette de réalisatrice.





