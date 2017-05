Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Camilla Luddington s’est fait connaître en interprétant Jo Wilson dans Grey's Anatomy. En avril dernier, l’actrice donnait naissance à sa fille, prénommée Hayden. Une grossesse qui la totalement transformée. Aujourd'hui, la jeune femme semble épanouie et s'accorde du temps pour elle. D’ailleurs, elle vient de changer radicalement de look. En effet, l'actrice a récemment partagé sur son compte Instagram, un selfie sur lequel on peut voir qu'elle a cédé à la grande tendance du moment de la coupe au carré et c'est un succès. En passant d’un châtain clair à un joli roux, la jeune femme a ainsi conquis ses nombreux fans.





Si la jeune femme se fait plus discrète sur les plateaux de cinéma, elle savoure pleinement son nouveau rôle de maman. Il y a quelques semaines, l’actrice britannique s’était confiée au site Momtastic sur le fait de devenir mère quand elle-même a perdu la sienne alors qu’elle entrait tout juste dans l’âge adulte : "J’ai toujours pensé que je deviendrai maman d’un petit garçon" a ainsi confié l'actrice. "Et quand ma mère nous a quittés quand j’avais 19 ans, j’ai ressenti comme un trou dans mon cœur. Dans ma tête l’image a changé et je me voyais avec une petite fille. J’ai alors réalisé que j’avais hâte de découvrir cette relation mère-fille", a-t-elle poursuivi. Lors de cet entretien, la jeune femme a aussi raconté qu’elle rêvait d’une petite fille afin de recréer ce lien si particulier, "même si bien sûr je serai la mère et elle sera la fille."









The time I had to go from bleach blonde back to brunette and I spent about 20 mins as a red head 😎🔥 Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 8 Mai 2017 à 15h26 PDT