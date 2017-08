Par Audrey LAVAT | Ecrit pour TF1 |

Jo Wilson, un personnage incontournable de la saison 13 de Grey’s Anatomy



Jo Wilson, jouée par Camilla Luddington, est un personnage phare de la saison 13 de Grey’s Anatomy. Son histoire d’amour avec Alex Karev, chef du service de la chirurgie pédiatrique et meilleur ami de Meredith Grey, ainsi que son passé très douloureux, ont fait de la jeune femme un personnage incontournable de la saison 13 auquel les fans se sont très rapidement attachés.





Camilla Luddigton, maman d’une petite fille

Dans la vie réelle, Camilla Luddington vit une histoire d’amour bien différente de celle de Jo Wilson et est devenue il y a quelque mois la maman d’une petite fille nommée Hayden. Un événement qui a ravi les fans de Grey’s Anatomy qui se sont empressés de la féliciter, d'autant que l'actrice a adressé un message à sa mère décédée lorsqu'elle n'avait que 19 ans peu de temps après. Elle a en effet assuré que cette grossesse sans sa mère fut une véritable épreuve. "Elle me manque énormément. Une des choses qui a été particulièrement dure a été de me rendre compte que je ne pouvais pas prendre le téléphone et lui parler de mes expériences de femme enceinte", a-t-elle raconté.

La jeune femme, très active sur les réseaux sociaux,partage depuis des photos d’elle où elle est tout simplement resplendissante et notamment sur son dernier selfie où elle mentionne son amie Jessica Capshaw alias Arizona Robbins avec qui elle tourne actuellement la saison 14 de Grey's Anatomy aux Etats-Unis. Retrouvez ci-dessous la splendide Camilla Luddington dans une vidéo "hot" :