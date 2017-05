Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Depuis des mois, Camilla Luddington se prépare à son rôle de mère. La jeune femme a confié récemment qu’elle souffrait de l’absence de sa mère avec laquelle elle aurait aimé discuter de sa grossesse et puis de sa maternité, afin d’être totalement prête à accueillir sa fille dans son foyer. Heureusement pour elle, nombreuses sont ses collègues sur le plateau de Grey’s Anatomy sont elles aussi mères de famille. Ellen Pompeo, Sarah Drew ou encore Jessica Capshaw et Caterina Scorsone ont toutes une vie de famille très active, et nul doute qu’elles ont été de bon conseil.

Depuis la venue au monde d’Hayden en avril dernier, Camilla Luddington semble donc trouver ses marques dans son nouveau rôle de maman. Mais l’actrice britannique ne compte pas non plus s’enfermer chez elle pour ne faire que pouponner. C’est bien mal la connaître. Ainsi, en tout début de semaine, l’interprète de Jo Wilson dans Grey’s Anatomy s’est rendue à un gala de charité en faveur de la lutte contre la sclérose en plaques à Los Angeles. C’était donc pour elle la première fois qu’elle foulait le tapis rouge depuis son accouchement. Et la jeune femme avait l’air radieuse. Dans une combinaison pantalon à la coupe 7/8 de couleur rouge vif, l’actrice était sublime. Adepte du fitness pour rester en bonne santé, y compris pendant sa grossesse, Camilla Luddington semble avoir déjà repris le chemin de l’exercice physique. A peine est-il possible en effet de discerner un petit ventre de grossesse sur les images de la soirée.

Il faut dire que l’actrice avait réussi à maintenir une certaine forme physique pendant ces neuf derniers mois, ce qui permettait à l’écran de dissimuler sa grossesse, son personnage n’étant lui pas enceinte. Sur le tapis rouge, la Britannique était donc rayonnante, la bouche rouge assortie à sa tenue et ses longueurs joliment ondulées. La jeune femme ne boudait d’ailleurs pas son plaisir. « Première nuit dehors après l’arrivée de bébé », a-t-elle écrit en légende d’un cliché de la soirée posté sur son compte Instagram.











