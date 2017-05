Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En novembre dernier, Caterina Scorsone donnait naissance à Paloma Michaela Giles. Six mois plus tard, la jolie petite fille a bien grandi...

Caterina Scorsone est une actrice épanouie et une maman comblée. La comédienne de 35 ans qui interprète le docteur Amelia Shepherd dans la série Grey’s Anatomy n’avait d’ailleurs pas tarit d’éloges sur Shonda Rhimes. En effet, grâce à la créatrice de la série, Caterina Scorsone a ainsi pu profiter de sa fille Paloma Michaela Giles née le 8 novembre dernier, tout en continuant à tourner dans le show médical.

Visiblement très heureuse, celle qui incarne la petite sœur de Derek Shepherd n’hésite pas à partager, avec parcimonie toutefois, des clichés de son bébé. Le premier date du 9 novembre 2016. On découvrait ainsi sur son compte Instagram une adorable photo de son bébé portant sur son body une étiquette « J’ai voté ». Et pour cause, le cliché a été pris lors des élections présidentielles américaines.

Caterina Scorsone a récidivé le 21 mars dernier avec une autre publication dans laquelle on pouvait enfin apercevoir la tête de la jolie petite fille. Mais ce n’est que ce dimanche 7 mai que l’actrice a décidé d’enfin poster une photo complète de sa fille, six mois après sa naissance. « Quand ton bébé te regarde et que le monde entier devient magique #rires #câlins #mamanchanceuse, » a-t-elle écrit en guise de légende.

Caterina Scorsone et son mari, le musicien Rob Giles étaient déjà les heureux parents d’une petite fille, Eliza Giles, née le 6 juillet 2012.