Caterina Scorsone qui incarne Amelia dans Grey’s Anatomy a donné naissance à son deuxième enfant en novembre dernier. Mais pas question pour elle de déserter la série. La jeune maman arrive en effet à concilier les deux, et tout ça grâce à Shonda Rhimes.

Quand on est jeunes mamans, il est souvent difficile de concilier vie professionnelle et vie privée. Ces dernières sont souvent confrontées à un immense dilemme. En effet, quand il s’agit de reprendre le chemin du travail, il est plutôt compliqué de laisser bébé derrière et faute de structures adaptées, il est impossible de l’emmener avec soi. Mais Caterina Scorsone n’a pas ce genre de problème.

L’interprète d’Amélia Shepherd, la petite sœur de Derek, a donné naissance en novembre dernier à son deuxième enfant, une petite fille répondant au nom de Paloma Michaela Giles. Mais grâce à Shonda Rhimes, l’actrice de 35 ans a pu continuer à allaiter son nouveau-né, tout en reprenant le tournage de la série médicale. En effet, la créatrice de Grey’s Anatomy permet à ses actrices de venir sur le plateau de tournage avec leur bébé.

Caterina Scorsone s’est, en effet, confiée au magazine People à ce sujet : « Je ramène ma petite tous les jours. C’est ça qu’il y a de génial avec l’univers de Shonda, » déclare-t-elle dithyrambique. « J’ai la petite avec moi dans la caravane tous les jours. Comme ça, je peux la nourrir toutes les deux heaures. Je retourne à ma caravane et elle est là, » a-t-elle alors ajouté. « Je peux ainsi rester avec elle tout au long de la journée et pendant le déjeuner. C’est vraiment merveilleux, » précise ainsi l’actrice qui ajoute que le reste du temps, sa fille est avec sa nounou ou son papa.





Très heureuse de ce système mis en place par Shonda Rhimes à l’égard des mamans, Caterina Scorsone ne tarit pas d’éloges sur cette dernière : « C’est sans précédent. Je pense que Shonda est en train d’ouvrir la voie, pour nous montrer et montrer à tout le monde que les femmes ont besoin d’avoir ces options. Si vous voulez avoir une carrière ambitieuse tout en étant mère de famille, vous avez besoin de pouvoir bénéficier d’un système de garde d’enfants. »

« Je pense que la force de travail des femmes est précieuse. Et si nous voulons défendre les femmes sur le marché du travail, ce que notre économie semble vouloir faire, nous devons faire face aux réalités, c’est-à-dire qu’elles ont des enfants et qu’elles ont besoin de moyens pour pouvoir s’occuper d’eux dans un environnement de travail favorable, » a alors conclu l’actrice qui semble plus que ravie de pouvoir continuer à travailler tout en s’occupant de son bébé.





