Il était temps ! C’est désormais une tradition dans la série Grey’s Anatomy. La créatrice de la série Shonda Rhimes laisse certains de ses acteurs passer derrière la caméra et réaliser un des épisodes. Et les acteurs de la série prennent tous un malin plaisir à partager cette expérience avec leurs fans sur Instagram. Hier Justin Chambers (Alex Karev) très actif sur ce réseau, a posté une photo inédite pour annoncer que Chandra Wilson (Bailey) allait passer derrière la caméra pour la réalisation d’un tout nouvel épisode. Une nouvelle qui a forcément fait l’effet d’une bombe parmi les fans de la série Grey’s Anatomy.

En légende de cette photo, on peut lire : « La réalisatrice Chandra Wilson est dans la place ». Likée près de 175 000 fois par la communauté de Justin Chambers (alias Alex Karev)on peut dire que cette photo a été particulièrement appréciée par les internautes. L’actrice n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle réalise des épisodes de Grey’s Anatomy depuis 2009 et depuis 2015 pour deux autres séries. Désormais, on se demande bien quelle surprise Chandra Wilson va bien pouvoir nous réserver. Sera-t-elle aussi un tyran en tant que réalisatrice, comme son personnage dans la série ?





Director Chandra Wilson in the house...👍🏼 Une publication partagée par Justin Chambers (@officialjustinchambers) le 24 Août 2017 à 16h14 PDT

Les prochaines saisons nous livreront-elles autant de surprises que les précédentes ?