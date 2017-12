Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Le portefeuille de Kevin McKidd va s’alléger dans les prochaines années, et c’est bien peu de le dire. Le comédien, qui incarne le major Owen Hunt dans la série médicale Grey’s Anatomy, doit faire face en effet à un divorce plus que coûteux à en croire la presse américaine. Un divorce tout juste finalisé qui vient mettre un terme aux 17 ans de mariage du couple séparé depuis octobre 2015. Les deux ex-époux, qui ont eu deux enfants - Joseph, 17 ans et Iona, 15 ans- vont en partager la garde. Surprise, ce ne sont pas les adolescents qui changeront chaque semaine de maison, mais les parents ! Les deux enfants vivront en effet dans la maison familiale tandis que Kevin McKidd et son ex-femme se relaieront auprès d’eux.

Le plus surprenant reste sans nul doute le montant de la pension alimentaire allouée à la désormais ex-femme de l’interprète d’Owen Hunt. Cette dernière devrait recevoir par mois 87 536 dollars (plus de 73 000 euros) dont 22 440 dollars (18 700 euros) de pension alimentaire pour subvenir aux besoins des enfants et 65 096 dollars (54 316 euros) pour subvenir à ses propres besoins. Et ce n’est pas tout puisque le comédien, star du petit écran grâce à Grey’s Anatomy, doit également payer l’école privée des enfants et leurs camps de vacances. Il doit également reverser à Jane Parker 20% de ses revenus dès lors qu’il gagne plus de 3 millions de dollars par an. Un joli pactole pour cette dernière !

Kevin McKidd devrait verser cette pension alimentaire jusqu’à ce que les deux adolescents affichent 18 ans au compteur. Passée cette date, l’ex-femme du comédien devrait continuer à toucher plus de 12 100 dollars par mois, et ce pendant 4 ans. Côté immobilier, chaque époux a gardé une maison tandis que la troisième demeure du couple reste à leurs deux noms.

Redécouvrez Kevin McKidd dans cette bande-annonce de la saison 12 de Grey's Anatomy :