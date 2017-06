Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Actrice de talent, Chyler Leigh est également chanteuse. Celle qui a incarné Lexie Grey, la sœur de Meredith de la saison 3 à la saison 8 dans Grey’s Anatomy est même actuellement en tournée avec East of Eli, le groupe de son mari Nathan West.

Durant cette tournée intitulée "Lost Transmission Tour", la comédienne de 35 ans et son groupe sillonneront l’Europe à la rencontre de leur public. Après Dublin au début du mois, Chyler Leigh et East of Eli ont posé leurs valises à Paris pour donner un concert le 4 juin dernier au New Morning, salle mythique et haut-lieu du jazz où se sont produits des stars comme B.B. King, Chet Baker, Dizzy Gillespie mais aussi Jean-Jacques Goldman, Sinclair ou Michel Berger.

Chyler Leigh a profité de ce séjour à Paris pour se faire prendre en photo avec son compagnon sur le pont des Arts, lieu symbolique des amoureux. Adossés à une balustrade remplis des mythiques cadenas laissés par les couples de passage, Chyler Leigh et son mari prennent la pose front contre front, visiblement plus amoureux que jamais.

A côté de cette photo postée le 7 juin dernier sur son compte Instagram, celle qui a également incarné le détective Cat Sullivan dans la série franco-américaine Taxi Brooklyn aux côtés de Jacky Ido, a décidé de déclarer sa flamme à son mari mais aussi à Paris du même coup. « Une de mes photos favorites de nos deux… Les cadenas de l’amour à Paris… #amour #paris #jetaime, » a-t-elle ainsi écrit en légende de cette photo sans oublier de remercier et féliciter le photographe.