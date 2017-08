Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Chyler Leigh est une actrice pleine de surprises. Celle qui incarnait le rôle de Lexie Grey, la petite sœur de Meredith Grey, dans la série Grey’s Anatomy, a bien plus d’un tour dans son sac. Alors qu’elle participe à la nouvelle série Supergirl dans le rôle d’Alex Denvers, la jeune femme continue de travailler sur de nouveaux projets artistiques et notamment dans le chant avec un interprète français qui s’apprête à faire son grand retour le 1er septembre prochain avec un nouvel album. Laurent Voulzy a, en effet, publié hier un premier extrait de son nouveau single Spirit of Samba dans lequel on découvre sa collaboration avec Chyler Leigh.

Celle qui incarnait un des rôles titres dans la série Grey’s Anatomy, mais qui s’est malheureusement arrêté avec le désormais célèbre accident d’avion qui a coûté la vie à Lexie Grey, réalise la voix féminine des chœurs de la chanson. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce titre est une véritable invitation au voyage et au dépaysement. Chyler Leigh n’en est pas à son coup d’essai, elle a, en effet participé en 2002 au clip Tainted Love de Marilyn Manson. Une seule question nous brûle désormais les lèvres : Chyler Leigh osera-t-elle franchir le pas et se lancer dans un duo avec une grande star ?

Le personnage de Lexie Grey aura marqué les fans de la série