La relation entre Jackson et April n’a pas été de tout repos. Un divorce et un bébé plus tard, l'avenir de ce couple déchiré semble plus qu'incertain...

Le couple formé par April et Jackson a connu des hauts, mais surtout des bas depuis leur première rencontre. Malgré ses réticences, April cède à la tentation et se met en couple avec Jackson. Persuadée d'avoir baser sa relation uniquement sur le sexe, elle se rapproche d'un autre homme qui la demande en mariage. Mais, tout le monde le sait, l'amour est plus fort que tout. Lors de la cérémonie, le Docteur Avery se lève et s'oppose à cette union. Un geste déplacé mais qui va inverser la balance. Désormais, "Japril", comme les surnomment les fans, est un couple à part entière.

Quelques mois après, April tombe enceinte de Jackson. Malheureusement, le couple se fragilise au moment où la jolie rousse décide de donner naissance au bébé, qui meurt le jour de sa naissance. Dès lors, le couple vole en éclat. Les deux tourtereaux décident de divorcer. Pour se laisser une dernière chance, April et Jackson entament alors une thérapie de couple. Prêt à tout pour couper les ponts, ce dernier se résigne au dernier moment, si bien que les deux ne vivent plus sous le même toit. Jusqu’à ce que l’inévitable arrive : une procédure de divorce en bonne et due forme, entamée par le chirurgien. "On a essayé, ça n’a pas marché, on se dispute pour les mêmes choses encore et encore, ça tourne en rond", explique-t-il à April en plein milieu de l’hôpital lorsque celle-ci lui court après, furieuse d’avoir reçu les papiers du divorce sur son lieu de travail.

Bien qu'habitant sous le même toit, le couple va voir ailleurs. April va d'ailleurs avoir plusieurs date Tinder afin de faire une croix sur son histoire avec son mari. C'est la raison pour laquelle on peut se demander si le couple Japril est sur la sellette. En effet, ce soir, TF1 diffuse deux nouveaux épisodes de votre série Grey's Anatomy. Si le couple n'est pas mis en avant ce soir, les internautes continuent de s'interroger sur Twitter : et si le couple allait disparaître pour de bon ? Jackson et April divorceront-ils une bonne fois pour toutes ? ou au contraire, passeront-ils le reste de leur vie ensemble ? Les paris sont ouverts...

