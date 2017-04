Par A.D | Ecrit pour TF1 |

La vie des chirurgiens du Grey Sloan Mémorial Hospital n’a jamais été des plus simples. La saison 13 de Grey's Anatomy ne fait que confirmer cela, comme le montrent les épisodes 3 et 4 diffusés le 12 avril sur TF1. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis l’agression d’Andrew par Alex. Ce dernier s’habitue à son quotidien au dispensaire, bien que son nouveau supérieur lui mène la vie dure. Il doit également faire face au retour d’Arizona, dont Andrew est le colocataire désormais. Cette dernière est passablement énervée contre Alex, son comportement et ce qu’il risque. « Oui, ça me rend malade. Tu as frappé mon coloc. Ton job est de t’occuper d’enfants, et quoi, tu veux foutre en l’air ta vie et ta carrière? », s’énerve-t-elle. « Je t’ai toujours soutenu, je t’ai entraîné, et j’ai toujours roulé pour toi », insiste-t-elle devant la possibilité de perdre son ami et collègue. Alex s’en veut toujours, mais décide de faire tout ce qu’il peut pendant son temps au dispensaire afin de pouvoir un jour réintégrer l’équipe de chirurgie.

Pendant ce temps, Nathan taquine toujours Meredith qui refuse de lui dire qu’il lui plaît. Sans compter qu’elle doit également cacher à Maggie ce qu’il s’est passé entre eux. Mais quand la vie d’une patiente est chamboulée à jamais par une décision prise par la chirurgienne et appuyée par Nathan, elle se rend compte qu’elle ne peut plus se permettre ce petit jeu avec lui. Et lui annonce, sans détours, qu’elle préfère qu'ils restent collègues et amis. De son côté, April doit encore se reposer de son accouchement. Si elle a désormais l’autorisation de bouger, elle ne peut toujours pas reprendre le travail, et s’ennuie. Elle et Jackson ont également du mal à trouver leur rythme en tant que nouveaux parents. Et lorsqu’Arizona lui annonce qu’elle peut enfin rentrer chez elle et reprendre une vie normale, April envisage de réintégrer son appartement mais Jackson lui avoue qu’il ne veut pas qu’elle parte.

Owen et Amelia, bientôt parents ?

Owen et Amelia doivent également s’habituer à leur nouvelle vie de jeunes mariés. Ce qui est loin d’être évident pour la jeune femme qui se rend compte qu’elle ne connaît pas son époux aussi bien qu’elle le souhaiterait. Elle décide donc de le confronter sur son passé pour tenter de le faire parler. Finalement, elle lui avoue le décès de son ancien petit-ami, mort d’une overdose alors que tous deux étaient sous l’emprise de drogues. Owen se rend compte de l’effort qu’Amelia vient de faire et lui raconte à son tour comment il a tenté d’étrangler Cristina lorsqu’il était encore traumatisé par son expérience sur un terrain en guerre. Assumant que leur passé n’est pas parfait mais ne fera pas d’eux des monstres, ils décident de fonder une famille.

VIDEO. Redécouvrez en replay l'épisode 4 de la saison 13 "Confidences"