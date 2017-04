Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Il s’appelle Matthew Alan. Il a été aperçu dans plusieurs séries télévisées américaines telles que NCIS : Nouvelle-Orléans, Night Shift ou plus récemment 13 Reasons Why. Il est aussi le compagnon de Camilla Luddington, alias Jo Wilson dans Grey’s Anatomy. Et l’acteur pourrait bien profiter de sa belle durant les tournages de la série créée par Shonda Rhimes, puisqu’il vient d’intégrer le casting. C’est Camilla Luddington qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. A travers deux clichés, elle a ainsi expliqué que son compagnon allait apparaître dans l’un des épisodes. Mais pour le moment, peu d’informations ont été révélées par la chaîne : « Pop quiz : Quand ton copain obtient un rôle dans Grey’s Anatomy », a-t-elle écrit dans un message accompagné d’une photo promotionnelle de son compagnon aux côtés de l’actrice Jerrika Hinton alias Stéphanie Edwards. Sur un autre cliché, celle qui vient de donner naissance à une petite Hayden est restée très évasive : « Mais quel rôle va-t-il bien jouer… », a-t-elle ajouté.

Une nouvelle qui a ravi les fans de l’actrice : « C’est trop bien, je suis impatiente de voir cet épisode », a commenté une abonnée française. Et de nombreux internautes espèrent en savoir davantage sur ce nouveau personnage. Selon les dernières rumeurs, Matthew Alan pourrait en fait jouer le rôle du mari violent de Jo Wilson. Info ou intox ? Patience.





Pop quiz: when your RL boyfriend gets cast on Greys anatomy..... Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 17 Avril 2017 à 23h11 PDT





