On en sait plus sur le spin-off de Grey’s Anatomy ! La saga avait déjà eu droit à une première série médicale dérivée de l’univers de Shonda Rhimes, Private Practice. Pendant six saisons, les téléspectateurs ont suivi les aventures d’Addison Montgomery (Kate Walsh) qui, après avoir quitté Derek Shepherd (Patrick Dempsey) et Seattle, était venue s’installer à Santa Monica en Californie, pour tenter de construire une nouvelle vie. Quatre ans plus tard, c’est dans un tout autre univers que les fans retrouveront leurs personnages préférés comme vous avez pu le découvrir dans les premières photos prises sur le tournage.

Le spin-off mettra en scène les pompiers de Seattle dans leur travail quotidien. Ils seront, évidemment, en lien avec les équipes médicales du Grey Sloan Memorial Hospital. Au casting, vous retrouverez Jason George dans le rôle de Ben Warren – qui a décidé de devenir pompier (attention spoiler !) après le feu qui a dévasté l’hôpital dans la saison 13 de Grey’s Anatomy – ainsi que la comédienne Jaina Lee Ortiz (Scream Queens, Shooter) alias Andy Herrera, qui tiendra le principal rôle féminin. Les acteurs Grey Damon, Danielle Savre, Alberto Frezza, Jay Hayden ou encore Barrett Doss font aussi partie de la distribution.

Rendez-vous en mars !

Pour le moment, la production n’a pas dévoilé le titre de ce spin-off mais on connaît déjà sa date de diffusion. Il sera disponible dès le 22 mars prochain aux États-Unis avec un double épisode. En attendant de découvrir les dix épisodes qui composent cette première saison, la web-série B-Team – composée de six épisodes et centrée sur les six nouveaux personnages du Grey Sloan Memorial – est disponible en streaming depuis le 11 janvier

