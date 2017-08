Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Ellen Pompeo a profité d'un passage sur Instagram pour se confier à coeur ouvert sur son état d'esprit alors que des violences racistes secouent les Etats-Unis. La comédienne, star de Grey's Anatomy, a trouvé le moyen idéal pour se remonter un peu le moral. Elle a ainsi posté une courte vidéo sur Instagram montrant trois hommes en train de faire une chorégraphie endiablée sur un titre de Beyoncé, le tout avec des talons aiguilles.

En légende de cette vidéo, Ellen Pompeo a publié un touchant message. "J'avais vraiment besoin de ça aujourd'hui... Je me suis réveillée en pensant à beaucoup de choses ce matin. Grandir dans une ville comme Boston où j'ai grandi en entendant toutes sortes de commentaires haineux et intolérants de la part de tant de personnes. Des gens qui, soit dit en passant, pensaient qu'ils étaient de bons catholiques. J'aurais pu facilement apprendre à haïr et à discriminer. Mais pour je ne sais quelle raison, mon coeur avait de meilleures idées", a-t-elle confié.

"J'ai souvent été exclue pour mes choix en amitié, on m'a craché dessus, agressé, appelé par tous les noms possibles... Mais Dieu merci, j'avais mes amis gays, qui ne m'ont jamais jugée. A la place ils m'aimaient et m'ont appris tant de choses sur la vie, l'amour, l'acceptation, la joie... Et comment m'aimer... C'est pour vous mes amours, vous vous reconnaîtrez. Je vous suis à jamais reconnaissante. Ce monde est un endroit meilleur grâce à vous", a ajouté la comédienne qui incarne Meredith Grey dans Grey's Anatomy.





