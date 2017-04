Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Rien de tel pour relâcher la pression que d’enflammer le dancefloor avec une chorégraphie endiablée. C’est ce qu’a dû se dire Debbie Allen, Catherine Avery dans Grey’s Anatomy, au moment de fêter la fin du tournage de la saison 13. Dans une vidéo diffusée il y a quelques jours sur le compte Instagram d’Ellen Pompeo (Meredith Grey), on voit ainsi la comédienne incarnant la mère de Jackson Avery (Jesse Williams) s’éclater en riant sur le titre California Love de 2Pac et Dr Dre. L’occasion pour celle qui a ouvert une école de danse à Los Angeles en 2001, de montrer ses talents de chorégraphe et danseuse.

Très active sur les réseaux sociaux, elle a également posté sur son compte Instagram un cliché dévoilant l’ambiance de folie régnant dans cette soirée de fin de tournage ! Si Debbie Allen est devenue un personnage incontournable du Grey Sloan Memorial Hospital, elle est également un pilier de la série derrière la caméra. La comédienne, également réalisatrice, a mis en boîte au total 14 épisodes de Grey’s Anatomy. Les téléspectateurs de TF1 découvriront d’ailleurs demain, mercredi 26 avril, sa quatorzième réalisation pour la série. Diffusé à 21h50, cet épisode baptisé Une nuit au bloc verra Stéphanie, Meredith, Owen et Richard se battre dans une salle d’opération pour sauver un homme victime d’un grave accident de voiture.





Our last Friday night of Season 13! Thank you all for coming on this ride with us! 🎢🎢🎢 @therealdebbieallen @shondarhimes Une publication partagée par Ellen Pompeo (@ellenpompeo) le 1 Avril 2017 à 10h22 PDT





‪Grey's season 13 wrap party!‬ ‪IT'S A WRAP!!🎢🎢🎢💋💋❤ #greysanatomy @GreysABC ‬ Une publication partagée par Debbie Allen (@therealdebbieallen) le 11 Avril 2017 à 22h29 PDT

Rendez-vous mercredi soir pour retrouver deux épisodes inédits de Grey’s Anatomy. Découvrez un extrait de cette soirée spéciale ci-dessous.