Dans les épisodes 11 et 12 de la saison 13 de "Grey’s Anatomy", diffusés le 17 mai sur TF1, le docteur Eliza Minnick prenait officiellement son poste au sein de l’équipe du Grey Sloan Memorial Hospital. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que rien ne s’est passé comme prévu…

Shonda Rhimes innove. La créatrice de Grey’s Anatomy a décidé d’introduire dans sa saison 13 un personnage que les fans vont adorer détester : le docteur Eliza Minnick. Incarnée par Marika Dominczyk, cette chirurgienne a pris ses fonctions lors des épisodes 11 et 12 de la saison, diffusés le 17 mai par TF1. Et pas n'importe lesquelles ! La jeune femme est en charge du programme d’internat du Grey Sloan Memorial Hospital, programme créé et dirigé jusqu’alors par Richard Webber en personne.

Autant dire que toute l’équipe de l’établissement a désormais une dent contre Miranda Bailey, celle qui a fait venir avec insistance le Dr Minnick. Et à peine arrivée, celle-ci entreprend de "révolutionner" les façons de faire des chirurgiens, au grand drame de ces derniers. Elle entend changer les enseignements, les techniques chirurgicales, prendre en charge le tableau sacré des opérations, etc. Tous les médecins sont d’ailleurs dans la "team Richard" et n’entendent pas laisser Eliza leur imposer son mode de fonctionnement. Jackson Avery la renvoie ainsi de son bloc opératoire, tandis que Meredith Grey refuse carrément d’envisager de la laisser assister à une de ses opérations chirurgicale. Et se fait même suspendre par Miranda en retour.

Une personnalité arrogante...

Avec sa crinière brune, son regard innocent, son grand sourire et son attitude arrogante, Eliza Minnick est persuadée qu’elle arrivera à se mettre toute l’équipe dans la poche dès le début, y compris le résistant des résistants, la figure paternelle de l’univers Grey’s Anatomy : Richard Webber. "Partout où je passe, j’ai affaire à un Richard Webber, je les ai tous", se vante-t-elle-même auprès de la cheffe de l’hôpital. L’arrogance d’Eliza la pousse même à draguer ouvertement Arizona, celle-ci lui faisant bien comprendre en retour qu’elle n’accepte pas sa présence à Seattle. Elle arrive ainsi à se faire détester de nombreux titulaires dès son arrivée, et certains se ligueront donc contre elle dans l’espoir de faire réhabiliter Richard. Face à elle, Eliza devra donc combattre les poids-lourds que sont Meredith Grey, Owen Hunt, Jackson Avery, Arizona Robbins et Maggie Pierce… Rien n'est gagné !

