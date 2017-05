Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

TF1 diffusait les épisodes 9 et 10 de la saison 13 de "Grey's Anatomy" mercredi. Et c'est l'heure de vérité pour Alex et Jo. Le jeune femme lui expliquera-t-elle enfin pourquoi elle est terrifiée à l'idée de témoigner à son procès ?

C’est le chaos au Grey Sloan Mémorial Hospital, un immeuble s’est effondré sur ses habitants, et tout le monde est en alerte. Mercredi 10 mai, TF1 diffusait les épisodes 9 et 10 de la saison 13 de Grey's Anatomy. Et tous les chirurgiens sont mobilisés afin de venir en aide aux victimes. Alex s’excuse auprès de Jo pour les choses méchantes qu’il a pu lui dire, alors que celle-ci est terrifiée à l’idée de témoigner à son procès. Un procès qui pourrait envoyer le médecin en prison. Jo lui révèle alors qu’elle est mariée : « j’aurais du le dire mais je suis mariée à un homme qui m’a presque battue à mort, et je ne peux pas divorcer parce que je me suis enfuie », raconte-t-elle ainsi. Jo Wilson n’est donc pas son vrai nom : « c’est pour ça que je n’ai pas pu t’épouser. J’aurais dû te le dire ». Alex la supplie de ne pas s’enfuir après le procès : « tu es Jo Wilson, c’est ta vie, elle est ici ».

Meredith ne comprend pas l’hésitation d’Alex. Mais celui-ci semble avoir fait son choix : il entend prendre le compromis du procureur. « Je serai parti pendant deux ans, c’est mon choix. Je suis coupable, et ça épargnera tout le monde », explique-t-il à Meredith. « Ce que tu es sera parti », lui répond celle-ci. « Tu vas être fini, tu vas foutre ta vie en l’air, ta carrière, tout ce que tu auras construit sera anéanti ». « Il ne reste plus que toi et moi Alex, on était cinq et maintenant c’est nous deux, je ne peux pas rester toute seule », tente-t-elle d'expliquer à son ami alors que celui-ci s'apprête à rencontrer le procureur;

La fin d'un règne ?

De con côté, Richard apprend de la bouche d’Eliza Minick qu’il se trame quelque chose dans son dos, et qu’elle prendrait la tête du programme d’internat et résidents à sa place. Et lorsque Richard confronte Bailey sur le sujet, celle-ci lui explique, la voix tremblante : « J’ai pris la décision que je pense être la meilleure pour l’avenir de cette hôpital. Je ne pouvais pas laisser les sentiments très forts que j’ai pour vous prendre le dessus, cela aurait prouvé que je ne suis pas apte à faire ce boulot ». Mais, les choses ne se passent pas comme prévu. En entendant parler de la manoeuvre, Jackson décide de se rebeller contre la décision du chef, en défendant l’honneur de Richard devant tous les médecins de l’hôpital…

VIDEO. Redécouvrez en replat l'épisode 10 de la saison 13 de Grey's Anatomy