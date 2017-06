Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Découverte grâce à son rôle de Cristina Yang dans "Grey’s Anatomy", Sandra Oh fourmille de projets de haut vol ! On vous dit tout sur l’agenda très rempli de la célèbre comédienne.

Mais où en est Sandra Oh ? Si vous vous posiez la question, on a la réponse ! L’inoubliable Cristina Yang de Grey’s Anatomy ne chôme pas depuis son départ de la série culte en 2014. Elle enchaîne les projets et apparaît aussi bien sur le petit écran que dans les salles obscures. Elle a d’ailleurs deux nouveaux films en préparation, rien que ça.

En 2018, elle tournera ainsi dans 33 Liberty Lane de Stephen Ayres aux côtés d’Emily Watson (Les Noces funèbres) et Melora Hardin (The Office). Elle est également annoncée dans Meditation Park de Mina Shum. Et ce n’est pas tout puisque ses fans américains ont également pu la retrouver en avril dernier sur les planches. Elle jouait en effet dans Wild Goose Dreams, une pièce jouée dans un théâtre public à Broadway. Une œuvre qui raconte la romance en ligne qui naît entre un père originaire de Corée du Sud et une femme de Corée du Nord qui a fui son pays et laissé sa famille derrière elle.

Courtisée depuis la fin de la belle aventure Grey’s Anatomy, Sandra Oh n’a pas totalement tiré un trait sur sa carrière dans des séries. Après avoir abandonné la blouse blanche de Cristina Yang, elle a fait une apparition en 2015 dans Shitty Boyfriends avant de jouer, en 2017, dans 4 épisodes d’American Crime.

Découvrez ci-dessous le replay du dernier épisode de Grey's Anatomy diffusé sur TF1 :