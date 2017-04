Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Si vous pensiez tout savoir sur votre série préférée Grey’s Anatomy, préparez-vous à être surpris. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, la créatrice et scénariste Shonda Rhimes a fait une révélation que personne n’attendait. Lors de cette interview, une question délicate lui a été posée et sa réponse a été particulièrement surprenante. " Quel est le personnage que vous regrettez le plus d’avoir tué ? ". Lexie, Mark, Georges, Derek ? La liste des personnages qui sont disparus dans des circonstances dramatiques est assez longue. Mais quel est celui qui manque le plus à Shonda Rhimes.

Elle a répondu en tout sincérité dans cette interview à Entertainment Weekly : " Il me donnait des idées sur la manière dont Dylan, son personnage, pourrait ne pas sauter avec la bombe et je lui montrais la ligne du script qui disait, ‘Dylan explose’. C’est tout ce que cela disait. Ce personnage était écrit pour sauter. Mais je ne m’attendais pas à avoir Kyle Chandler. Je ne voulais qu’il explose ". Rappelez-vous dans l’épisode 16 et 17 de la saison 2 de Grey’s Anatomy, alors qu’un patient arrive avec une bombe dans le corps. Des démineurs arrivent et Dylan est assigné aux côtés de Meredith après qu’elle a mis son bras dans le corps.

