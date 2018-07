Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Avant de quitter la série qui a fait sa renommée, Katherine Heigl a incarné durant six saisons la brillante mais néanmoins sensible chirurgienne Izzie Stevens, le grand amour d’Alex Karev, interprété par Justin Chambers. Même si celle-ci continue sa carrière au cinéma et à la télévision, la jolie blonde regarde toujours d’un œil attendri Grey’s Anatomy. Durant une interview accordée à TV Line, Katherine Heigl en a profité pour donner son sentiment sur le mariage d’Alex avec Jo qui ont convolé en justes noces à la fin de la quatorzième saison.



"Oh mon Dieu ! Et bien, c’est excitant. Alex avait besoin de trouver l’amour – le vrai amour," s’exclame ainsi Katherine Heigl avec enthousiasme. Cependant, elle convient que cette heureuse nouvelle pourrait être très mal vécue par Izzie, le personnage qu’elle incarnait.

"Je ne sais pas comment Izzie réagirait... Déjà, il faut se demander où elle est passée, où est-elle allée et ce qu'elle fait aujourd'hui... J'espère qu'elle poursuit sa carrière médicale. Elle pourrait même avoir des enfants maintenant. Elle s'est peut-être mariée elle aussi. Si elle a tourné la page, alors je suppose qu'Izzie est très heureuse pour Alex. Elle voudrait qu'il soit heureux," a-t-elle déclaré avant d’ajouter que dans le cas contraire, "Izzie serait jalouse de Jo, forcément ! Izzie voudrait certainement qu'Alex l'attende !"



