Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Un grand bouleversement attend le Grey Sloan Memorial Hospital. Alors que Richard Webber (James Pickens JR) s’occupait jusqu’à présent du programme des internes, Miranda Bailey (Chandra Wilson) et Catherine Avery (Debbie Allen) ont décidé de prendre un nouveau virage. Les deux femmes ont fait appel à Eliza Minnick (Marika Dominczyk) pour imposer de nouvelles méthodes d’enseignement. Ce qui ne va pas plaire à tout le monde comme on le verra ce mercredi soir dans l’épisode diffusé à 20h55 sur TF1 et baptisé La Liste. Si son arrivée va réjouir les internes, elle va inquiéter les titulaires et tout particulièrement Richard Webber dont l’autorité risque d’être menacée.

Eliza Minnick n’est pas le seul élément qui va exacerber les tensions au sein de l’hôpital. La situation entre Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) et Owen Hunt (Kevin McKidd) est explosive. Alors que les jeunes mariés sont en proie à d’importants problèmes de couple, ils vont aller jusqu’à régler leurs comptes au sein même de l’hôpital. Un conflit ouvert qui poussera Amelia à faire une révélation détonante à son mari. Du côté d’April Kepner (Sarah Drew) et Jackson Avery (Jesse Williams), la cohabitation se passe plutôt bien. Le médecin va pousser sa désormais ex-femme à accepter un nouveau rendez-vous après un premier rencard désastreux. *

Dans l’épisode Une nuit au bloc diffusé à 21h50 sur TF1, les inconditionnels de Grey’s Anatomy pourront suivre un dossier difficile. Meredith (Ellen Pompeo), Stéphanie (Jerrika Hinton) et Owen, qui ont enchaîné plusieurs heures de garde, sont appelés pour opérer un grave accidenté de la route. Le trio va passer la nuit pour tenter de sauver cet inconnu. Venu prêter main forte à ses collègues, Richard Webber proposera une technique surprenante pour conduire les médecins à ne pas baisser les bras au cours de cette longue nuit.

Rendez-vous ce soir à partir de 20h55 pour deux épisodes inédits de la saison 13 de Grey’s Anatomy.