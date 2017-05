Par SB | Ecrit pour TF1 |

Quand il ne tourne pas, quand il ne joue pas au basket, comment Jesse Williams occupe-t-il son temps ? Réponse sur Instagram. L’acteur phase de Grey’s Anatomy a posté une vidéo dans laquelle on le voit en plein entraînement de boxe. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune homme est plutôt habile de ses poings et surtout qu’il ne se ménage pas. L’acteur enchaîne les exercices, seul face à son punching ball où avec son entraîneur, Gabe Johns. D’ailleurs, à la fin de la vidéo, Jesse Williams semble complètement vidé de toute énergie ! Pour avoir un physique tel que le sien, pas étonnant qu’il se donne autant.



La vidéo postée sur Instagram a été regardée plus de 204 275 fois et largement commentée également. Les internautes, qui suivent avec attention chacun des posts de l’interprète de Jackson, sont, pour la plupart, impressionnés par sa dextérité. « la boxe, vrai sport », « comment fais-tu pour avoir autant de talents ? », « cette vidéo m’a tuée », « ne vous battez surtout pas avec Jackson Avery, il pourrait vous étaler ! », « j’aimerais pouvoir avoir autant d’énergie », commentent les admirateurs de Jesse Williams. S’ils se demandent quel est son secret. Il le dit dans la légende de son post : c’est « le pouvoir de l’esprit ».

