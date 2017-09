Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Attention, retour presque 15 ans en arrière dans la première saison de Grey's Anatomy. Souvenez-vous lorsque Meredith Grey découvrait avec horreur que le sexy médecin avec lequel elle avait eu une folle nuit était en réalité marié à une chirurgienne de renom et qui plus est magnifique (voir vidéo ci-dessous) ? Oui, les images défilent devant les yeux, on revoit presque Derek et Addison ensemble, se disputant sur l'avenir de leur relation. Et bien en 2017, leurs deux interprètes, Patrick Dempsey et Kate Walsh, se sont retrouvés, en blouse blanche, comme au bon vieux temps, et ce pour la bonne cause.

Les deux acteurs apparaissent ainsi ensemble dans un spot publicitaire visant à promouvoir l'utilité des soins préventifs et des examens annuels pour leurs concitoyens américains. En compagnie de Neil Patrick Harris, et Donald Faison, ils recommandent donc à tous les patients de suivre leurs conseils, ceux des "docteurs télé de l'Amérique". Et les images de quelques secondes sont comme autant de flashbacks de la période Derek-Addison.

L'hommage de Derek à Addison

Patrick Dempesey a d'ailleurs récemment confié au magazine People la joie qu'il avait éprouvé de pouvoir tourner à nouveau avec son ex-femme à l'écran. "L'humour de Kate (Walsh), et son timing coming sont absolument incroyables. Nous étions d'ailleurs toujours assez espiègles tous les deux sur le tournage, et ensuite nous reprenions notre sérieux", s'est ainsi souvenu l'acteur. "Mais c'était amusant de faire des blagues et de rire ensemble".





