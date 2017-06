Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Avant de vivre le grand amour avec Meredith Grey (Ellen Pompeo), Derek Shepherd (Patrick Dempsey) était un homme marié avec Addison Montgomery (Kate Walsh), une obstétricienne. Après avoir tenté de recoller les morceaux dans la saison 2, le couple, marié depuis 11 ans, a finalement divorcé dans la saison 3, ce qui a signé la fin de l’aventure Grey’s Anatomy pour Kate Walsh alias Addison Montgomery – elle a malgré tout fait une courte apparition dans un épisode de la saison 5.

Si la comédienne a quitté l’hôpital de Seattle, elle n’a pourtant pas dit adieu à l’univers de Shonda Rhimes, la créatrice de Grey’s Anatomy. Cette dernière lui a en effet confié un spin-off dont l’héroïne n’était autre qu’Addison Montgomery. Une série baptisée Private Practice qui s’est terminée en 2013 après six saisons. Courtisée par le petit écran, la comédienne est ensuite apparue dans quelques épisodes de Fargo, avant de décrocher le rôle principal de Bad Judge en 2014. Une série annulée après 13 épisodes seulement.

Kate Walsh, qui a également tourné (entre autres) dans les films Le Monde de Charlie et Scary Movie 5, a retrouvé une place de choix sur le petit écran en 2017. Elle a été choisie pour incarner la mère d’un des principaux personnages de la série 13 Reasons Why qui met en lumière le parcours d'une lycéenne prénommée Hannah avant son suicide. Kate Walsh, qui incarne la mère d’Hannah, pourrait d’ailleurs reprendre ce rôle dans une deuxième saison attendue en 2018. Elle a également 4 films au programme entre 2017 et 2018, notamment The Silent Man réalisé par Peter Landesman.

Découvrez ci-dessous un avant-goût de la soirée Grey's Anatomy qui vous attend ce soir à partir de 21 heures sur TF1 !