Teddy Altman. Ce nom, les inconditionnels de Grey’s Anatomy ne l’ont pas oublié. Il faut dire qu’il était au cœur de plusieurs intrigues lors des saisons 6 à 8. Incarné par Kim Raver, ce personnage a fait son apparition dans la saison 6. Amie d’Owen Hunt (Kevin McKidd), Teddy Altman arrive dans l’hôpital de Seattle grâce à celui qu’elle a rencontré en Irak lorsqu’ils étaient tous deux des médecins militaires. En couple avec Cristina Yang (Sandra Oh), Owen a fait venir Teddy Altman, une pro de cardiologie, en guise de "cadeau" pour sa petite amie qui a besoin d’un nouveau mentor.

Mais tout n'est pas facile entre elles car Teddy avoue finalement qu’elle est amoureuse d’Owen. Des sentiments qu’elle va réussir à surmonter. Elle se marie d’ailleurs, dans la saison 8, Henry, un patient atteint d’une rare maladie génétique. Un homme qu’elle épouse pour qu’il ait droit à une assurance santé avant de tomber amoureuse de lui peu après. Mais leur romance ne dure pas longtemps car il décède lors d’une opération. Teddy quitte finalement Seattle lorsqu’elle est renvoyée par Owen. Une manière pour lui de la pousser à accepter un nouveau poste de chef au sein du service médical de l’armée.

Les nouveaux projets de Kim Raver

Passée par Grey’s Anatomy entre 2009 et 2012, Kim Raver (Teddy Altman) n’a pas quitté le petit écran après avoir dit adieu à la série médicale diffusée en France sur TF1. Bien au contraire. La comédienne n'a d’ailleurs pas tourné pour le cinéma depuis plusieurs années. Après son départ de Grey’s Anatomy, Kim Raver est apparue dans deux épisodes de NCIS : Los Angeles avant de retrouver un rôle récurrent dans la série Révolution en 2014. La même année, elle retrouve l’équipe de 24 heures chrono et joue dans 24 : Live Another Day, la saison 9 de la série avec Jack Bauer. Depuis 2015, Kim Raver tourne – très – peu. En deux ans, elle n’a ajouté à sa filmographie que deux épisodes de Bones en 2015, trois épisodes d’APB en 2017 et deux téléfilms(l’un en 2015, l’autre tourné en 2016).

