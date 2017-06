Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Pilier de Grey’s Anatomy depuis 11 saisons, Sara Ramirez a pourtant quitté la série qui a fait d’elle une star à la fin de la saison 12. Son personnage, Callie Torres, s’est en effet envolé pour New York afin de suivre sa nouvelle compagne Penelope Blake (Samantha Sloyan). Un départ que Sara Ramirez a d’ailleurs annoncé à l’époque sur les réseaux sociaux. "Je suis profondément reconnaissante d'avoir passé 10 ans avec ma famille de Grey's Anatomy, mais maintenant, je vais prendre un peu de repos", écrivait-elle ainsi sur Twitter.

Depuis le clap de fin de sa belle aventure avec Grey’s Anatomy, Sara Ramirez est restée à l’écart des plateaux de tournage. Voulant se reposer un peu, la comédienne n’a repris du service que pour doubler Queen Miranda dans la série animée pour enfants Princesse Sofia. Un personnage auquel elle prête sa voix depuis 2013. Elle est également apparue dans Know Your Name, le dernier clip, sorti en mai dernier, de Mary Lambert. Une chanteuse découverte en France grâce à son duo Same Love avec Macklemore & Ryan Lewis.

Si Sara Ramirez ne tourne plus autant qu’avant, elle est malgré tout très occupée. Depuis son coming-out – elle a révélé être bisexuelle en octobre 2016 -, elle s’est engagée aux côtés des associations LGBT. Elle prendra d’ailleurs la parole le 11 juin prochain lors de la National Equality March For Unity and Pride, une manifestation pour demander la protection des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles. Activiste qui prend régulièrement la parole à des congrès et événements LGBT, Sara Ramirez pourrait faire un détour par Grey’s Anatomy dans la saison 14. C’est ce qu’a laissé entendre Jessica Capshaw il y a quelques jours.





