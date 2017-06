Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après plus de 5 ans de bons et loyaux services, T.R. Knight a fait ses adieux à Grey’s Anatomy en 2009. Son personnage, George O’Malley, s’est fait renverser par un bus en voulant sauver la vie d’une jeune femme. Méconnaissable, il est pris en charge par ses collègues de l’hôpital. Ces derniers découvrent qu’il s’agit de George lorsqu’il écrit 007, son surnom, dans la paume de la main de Meredith (Ellen Pompeo). Malgré les soins apportés par ses amis, il décède.

Devenu une star grâce à la série – il a fait sa dernière apparition dans le premier épisode de la saison 6 -, T.R. Knight a su trouver un nouveau souffle après son départ de Grey’s Anatomy. Et c’est sur le petit écran que le comédien a su briller de nouveau. Après une apparition en 2011 dans un épisode de New York Unité Spéciale, il a rejoint en 2013, le temps de 7 épisodes, la série de The Good Wife. La même année, il a tourné dans son troisième long-métrage, 42 de Brian Helgeland.

En 2016, il donne la réplique à James Franco et Sarah Gadon dans 22.11.63, une mini-série adaptée d’un roman culte de Stephen King et produite par J.J. Abrams, le réalisateur de Star Wars : Episode VII, Le Réveil de la force. Rien que ça ! Et ce n’est pas tout puisque T.R. Knight a également accroché à son tableau d’honneur, en 2017, les séries The Catch et Genius. Cerise sur le gâteau : il devrait revenir prochainement dans les salles obscures avec Hello again, un film musical signé Tom Gustafson.

Découvrez ci-dessous le replay de l'épisode 16 de la saison 13 de Grey's Anatomy diffusé mercredi dernier sur TF1 :