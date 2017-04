Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Après le tournage d’une saison, les acteurs de "Grey’s Anatomy" en profitent souvent pour s’évader et partir en vacances, en famille ou entre amis. Sarah Drew, elle, a décidé de son côté de continuer à travailler, mais pas nécessaire devant la caméra…

Aux États-Unis, les acteurs de Grey’s Anatomy ont terminé le tournage de la saison 13. Cela leur laisse donc quelques semaines de répit avant de retrouver le Grey Sloan Memorial Hospital, d’attaque pour une nouvelle saison. Quand certains vont donc pouvoir en profiter pour pouponner, à l’instar de Camilla Luddington, d’autres ont décidé de retrousser leurs manches et de continuer à travailler.

Sarah Drew, alias April Kepner, s’est ainsi trouvé un petit job d’été cette année. L’actrice est partie en repérages ce mois-ci dans le but de trouver des décors, et des lieux de tournage pour un projet futur, qu’elle devrait tourner cet été. C’est du moins ce que la jeune femme a annoncé via son compte Instagram. Après une série de cliché du tournage de la fin de la saison 13 de Grey’s Anatomy, en compagnie notamment de son acolyte Jesse Williams, Sarah Drew a mis en ligne plusieurs clichés de son nouveau "job". Impossible de savoir cependant où elle se trouve, mais l’actrice semble en tout cas bien s’amuser. "Fun d’été", écrit-elle en légende d’un selfie la montrant dans un décor assez nu, une équipe de repérage derrière elle.

Et bien sûr, Sarah Drew n’oublie pas d’où elle vient, et reste fidèle coûte que coûte à l’univers de Shonda Rhimes. Car même lorsqu’elle travaille sur un autre projet, l’actrice, comme le montre sa photo, ne se déplace jamais sans sa casquette siglée Grey’s Anatomy. Histoire de rappeler sans doute que sa famille de cœur, la vraie, restera toujours celle du Grey Sloan Memorial Hospital.





Summer fun!!! Location scouting!! Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 10 Avril 2017 à 15h26 PDT













Summer fun!!! Very excited about this film I'm working on this summer! I'll keep the pics coming!!! Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 10 Avril 2017 à 10h44 PDT





