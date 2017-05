Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Les amateurs de "Grey’s Anatomy" ont rendez-vous ce soir, à partir de 21 heures sur TF1, pour découvrir deux épisodes inédits de la saison 13 qui réserveront leur lot de surprises et rebondissements !

Alex Karev (Justin Chambers) va-t-il se retrouver en prison pour avoir agressé DeLuca (Giacomo Gianniotti) ? C’est à cette question que devra répondre le tribunal devant lequel comparaîtra le chirurgien. Mais dans l’épisode 11 de la saison 13, Un ennemi commun, diffusé à 21 heures sur TF1, un événement inattendu va inquiéter tous les amis de Karev. La veille de son procès, il disparaît purement et simplement. Meredith Grey (Ellen Pompeo) se lance alors à sa recherche.

Eliza Minnick (Marika Dominczyk), de son côté, fait encore face à la grogne qui règne au Grey Sloan Memorial Hospital depuis son arrivée. Richard Webber (James Pickens Jr) et certains titulaires complotent et mettent en place une stratégie pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais la nouvelle venue peut compter sur le soutien de Miranda Bailey (Chandra Wilson) à la tête du département de chirurgie. Minnick n’est pas la seule à être dans une position difficile. Owen Hunt (Kevin McKidd) est perturbé par le départ d’Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) qui a trouvé refuge chez Stéphanie Edwards (Jerrika Hinton). Il tente de plaider sa cause auprès de cette dernière pour qu’elle pousse Amelia à rentrer auprès de lui.

Jo Wilson (Camilla Luddington) n’est pas non plus au mieux de sa forme. Totalement bouleversée par le futur procès d’Alex, elle commet une erreur sur un patient qui pourrait bien perdre la vie. Mais une nouvelle totalement inattendue va la bouleverser dans l’épisode 12, Changement de direction, diffusé à 21h50. Un épisode dans lequel Meredith Grey est également mise à l’épreuve. Après avoir bloqué l’accès de son bloc à Minnick, elle est suspendue. Maggie Pierce (Kelly McCreary) reçoit pour sa part la visite de sa mère. Un séjour qui va prendre de court la jeune femme.

