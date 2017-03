Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'amour. Un sujet évoqué de manière régulière dans les séries. Et Grey's Anatomy n'y échappe pas. Ce soir encore, l'amour frappe à toutes les portes. Meredith va jouer les entremetteuses et encourager Amelia et Owen à passer à l'étape supérieure. Il est temps que les deux "amis" deviennent plus que cela et tentent une histoire d'amour en bonne et due forme. De leur côté, le couple formé par Arizona et Callie est une fois de plus, dans la tourmente. Les deux jeunes femmes sont en désaccord sur la garde de leur fille, ce qui met leurs proches dans une situation délicate. Mais ce n'est pas tout... L'avenir d'April est fragilisé par une terrible nouvelle : son échographie est inquiétante. Arizona demande des examens complémentaires. Elles ne veulent prendre aucun risque...

Dans un même temps, l'état de santé de Kyle se dégrade. Il va devoir se faire réopérer par l'équipe d'Amelia, car il souffre de tremblements à répétition. A 21h45, vous avez rendez-vous pour un second épisode inédit de votre série médicale. Après la brouille, Arizona et Callie se rendent au tribunal pour discuter de la garde de leur petite Sofia. Seuls à l'hôpital, Alex et April prennent en charge Jenny, une adolescente enceinte de 24 mois réadmise d'urgence au Grey Sloan Memorial Hospital suite à une mauvaise chute. Malheureusement pour elle, elle sera forcée d'accoucher en urgence à cause d'une fuite de liquide amniotique... La jeune femme accouchera-t-elle sans douleur ? Callie et Arizona trouveront-elles un terrain d'entente pour leur fille ? Amelia et Owen passeront-ils un cap dans leur relation ?

Réponse ce soir à 20h55 sur TF1 !