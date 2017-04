Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

C’est sans aucun doute l’une des scènes les plus marquantes de la série créée par Shonda Rhimes. L’épisode « As We Know It » dans la deuxième saison de Grey’s Anatomy aura convaincu les téléspectateurs pour plusieurs raisons. Pour rappel, l’intrigue se concentre sur le cas d’un patient particulièrement dangereux puisqu’il arrive à l’hôpital avec un engin explosif dans le thorax. Meredith Grey est la principale interne à s’occuper de cette opération délicate qui met toutes les personnes de l’hôpital dans un stress palpable. Elle est également présente lorsque l’engin explose dans les bras de Dylan Young joué par Kyle Chandler. Un épisode particulièrement éprouvant aussi bien pour les téléspectateurs que pour les acteurs. Ellen Pompeo a ainsi confié à Entertainment Weekly les difficultés qu’elle a rencontrées lors du tournage : « Il était très tard quand nous avons filmé la scène, a-t-elle expliqué. Je devais avoir travaillé quelque chose comme 17 heures. J’étais épuisée mais aussi contente de ne pas avoir à faire de cascade – lorsque la bombe explose – et il y avait une étonnante fille qui a pu faire cette scène à ma place. Ils l’ont attachée à un câble afin qu’elle puisse être projetée quand Kyle a explosé. »

Une scène particulièrement violente et risquée puisque la doublure s’est en fait blessée lors du tournage. Ellen Pompeo a donc été contrainte de jouer réellement la scène. Et ce n’était pas une partie de plaisir pour elle, qui a tenté de résonner Peter Horton, un des réalisateurs de la série : « Nous nous sommes disputés parce qu’il insistait pour que je fasse cette cascade alors je lui ai dit ‘une cascadeuse a eu une commotion cérébrale, j’ai travaillé 18 heures, je peux à peine voir, et maintenant tu veux que je le fasse ?’ », a-t-elle confié. Mais, il était catégorique. On se criait dessus (…) Quoi qu’il en soit, j’ai fini par le faire bien que je ne le voulais pas. Et bien sûr, ils ont utilisé la première prise. »

Malgré ce mauvais souvenir, Ellen Pompeo a poursuivi l’aventure. Toujours présente dans la série, elle garde heureusement de nombreux bons souvenirs. Et cet épisode a aussi été marqué par une rencontre inoubliable : « Je me souviens avoir pensé que Kyle Chandler était incroyable, je n’ai pas été surprise que sa carrière ait vraiment décollé après cet épisode. » On n’en doute pas.

